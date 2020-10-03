اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد مع رئيس لجنتي الانضباط فيصل بن عبدالعزيز العودة والاستئناف يعقوب بن يوسف المطير بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع هنأ عبدالرحمن المسعد رئيسي اللجنتين والأعضاء، وأكد ثقة مجلس الإدارة باختيارهما وأهمية الدور المهم الذي تساهم به لجنتا الانضباط والاستئناف في وضع الضوابط والحلول للمشكلات التي قد تحدث في المنافسات بين اللاعبين والأندية والمدربين والإداريين وأثناء مباريات المنافسات الرياضية الرسمية، لافتاً إلى استقلالية عمل اللجنتين باعتبارهما لجنتين قضائيتين، والبدء في عمل اللوائح والنظام وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وعرض اللوائح من خلال قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المسعد أنه تم إدراج النشاط النسائي ضمن الرؤية العامة لعمل اللجنتين ومراجعة اللوائح العامة والنظام الأساسي للاتحاد، وتكليف المدير التنفيذي للاتحاد بتسمية مقرر لكل لجنة، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بكل لجنة.