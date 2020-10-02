أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالملك الشمري (محور) من فريق الشباب، وذلك لمدة موسم واحد بنظام الإعارة. وسبق للشمري أن خاض تجربة مع الباطن قبل موسمين في دوري المحترفين.

من جانبها، قدمت إدارة النادي خالص شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة نادي الشباب على تعاونها غير المستغرب في تسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

كما أبدى اللاعب سعادته بالتوقيع للباطن، مضيفاً أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتقديم المستويات التي ترضي محبي النادي. وقدم شكره وتقديره لإدارة الباطن على حسن التعامل الذي وجده، فيما شكر إدارة ناديه السابق الشباب على تسهيلها إجراءات توقيعه للباطن.