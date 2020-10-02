مهمة أخيرة تنتظر النصر قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا عندما يخوض مساء اليوم - السبت - لقاء دور النصف نهائي أمام بيرسبوليس الإيراني عند تمام الساعة السادسة مساءً على إستاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، وسيقود اللقاء الحكم السنغافوري محمد تقي.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن حمل لواء الكرة السعودية ومثلها خير تمثيل في دور المجموعات ومن ثم الأدوار النهائية بعد أن أزاح شقيقه التعاون في دور الستة عشر ومن ثم الأهلي في دور الربع نهائي، ليواجه مساء الليلة فريق بيرسبوليس الإيراني في لقاء مهم لفارس نجد فالفوز سيقوده للنهائي الآسيوي لأقوى بطولة قارية ويحمل النصر آمال وتطلعات عشاق الكرة السعودية للمحافظة على اللقب الآسيوي سعودياً بعد أن تمكن الهلال من الفوز في النسخة الماضية.ويعتمد مدرب النصر روي فيتوريا على نجوم الفريق في حسم اللقاء لا سيما رباعي المقدمة بقيادة المهاجم عبدالرزاق حمدالله والذي تخصص في الفرق الإيرانية حيث هز شباكها ثماني مرات ثلاث منها في مرمى منافس النصر في لقاء الليلة بيرسبوليس، ويدعم حمدالله كل من عبدالفتاح عسيري والأرجنتيني مارتينيز وخالد الغنام ومن خلفهم عبدالمجيد الصليهم وبجواره عبدالله الخيبري، أما الدفاع فيتميز بوجود الثنائي عبدالله مادو والبرازيلي مايكون وعلى يمينهما سلطان الغنام وفي الجهة اليسرى عوض خميس ويحمي عرين النصر الحارس الأسترالي براد جونز.أما فريق بيرسبوليس فقد نهض مع بداية لقاءات البطولة المجمعة حيث انتصر في ثلاثة لقاءات وخسر في واحد ليتأهل متصدراً للمجموعة رغم بدايته الضعيفة بخسارة وتعادل، وفي دور الستة عشر تمكن بيرسبوليس من هزيمة السد القطري وتجاوز في دور الربع نهائي فريق باختاكور الأوزبكي، ويعتمد مدرب بيرسبوليس يحيى غول محمدي على المهاجم عيسى كسير هداف الفريق ومن خلفه الثلاثي بشار رسن ووحيد أميري واحسان بهلوان ويحمي عرين بيرسبوليس الحارس حامد لك وأمامه ثنائي الدفاع شجاع خليل زاده وحسين كناني، وسبق للفريق الإيراني أن وصل للنهائي مرة واحدة وذلك في نسخة 2018 وخسر النهائي أمام كاشيما الياباني.