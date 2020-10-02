دخلت إلى حيز التنفيذ الرسمي اليوم «الجمعة» لوائح تنظيم الرياضة لتحل بدلاً عن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر في 1441. وعهد التنظيم الجديد لوزارة الرياضة تنظيم القطاع وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة والإسهام مع الجهات المعنية في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.كما تختص الوزارة بتحقيق تميُّز الرياضة السعودية محلياً ودولياً، والإشراف على جميع الأنشطة الرياضية وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها وتصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها، والترخيص للغير بتأسيسها والعمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها واتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها واتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة في المجالات الرياضية، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة. ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.مهام:- اقتراح مشاريع الأنظمة والحوكمة.- تنمية القدرات وصقل المواهب والمهارات.- الترخيص لإقامة المنشآت والمرافق.- تصنيف الأندية الرياضية وتأسيسها.- تصنيف العاملين في المجالات الرياضية.-التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.مطلوبات:- إعلام رياضي ينمي روح المنافسة الشريفة.- تحقيق تميُّز الرياضة السعودية محلياً ودولياً.- تشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات.- تطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.