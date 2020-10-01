علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن مهاجم النادي الأهلي وهدافه الأول عمر السومة جدد مطالبه لإدارة ناديه بضرورة إبرام صفقات محلية وأجنبيةعلى مستوى عال لانتشال الفريق من وضعه الحالي، مشدداً على أنه في حال لم تتمكن الإدارة من إيجاد الحلول لتلك المسألة، فإنه سيطالب بالسماح له بالبحث عن خوضتجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي. وسبق لهداف الدوري لثلاث مرات متتالية أن وضع ذات المطالب على طاولة الإدارة الأهلاوية في وقت سابق إلا أنها لم تنجحفي توفير صفقات مهمة لدعم الفريق في مشواره الآسيوي، ما جعل الأهلي يخرج من السباق الآسيوي في ربع النهائي بالخسارة أمام النصر بهدفين دون مقابل. وكان الناديالأهلي قد خسر خلال الأشهر الأخيرة أربعة من أهم نجومه وهم الثلاثي الأجنبي جوزيف دي سوزا ودجانيني ويوسف البلايلي إضافة إلى الدولي عبدالفتاح عسيري.