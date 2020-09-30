يستعد فريق الأمل النسائي في الطائف، للمشاركة في مسابقة أول منافسة للرياضة المجتمعية، بدعم واهتمام من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الـ10 من أكتوبر القادم.

وكشفت لـ «عكاظ» أمل التوم رئيسة الفريق، أنه أُعلن فتح الدعوة للتسجيل لمنح فرصة اكتشاف المواهب للجميع من الآن، ولفتت إلى أنه سبق للفريق المشاركة في دوري جامعة الطائف، وحاز على الميدالية الفضية، والطموح هو رفع اسم الطائف عالياً، وتمثيل الوطن خير تمثيل للوصول للعالمية في مواكبة برامج رؤية التحول الوطني 2030 بقيادة عرّاب التحول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت: سنمضي في خطوات تسجيل النادي بشكل رسمي بوزارة الرياضة، شاكرة لوزير الرياضة دعمه المستمر لكل ما يهم كرة القدم النسائية، وكان لاجتماعه الشهر الماضي مع عدد من شباب وشابات الطائف الأثر الإيجابي.