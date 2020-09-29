نعى عدد كبير من الشخصيات الرياضية والأمراء واللاعبين في الوسط الرياضي بالسعودية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة بلده، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بـ(تويتر) حيث قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته.. ‏خالص العزاء والمواساة لأسرة آل الصباح ولكافة الأشقاء في دولة الكويت، وكتب الأمير نواف بن فيصل وزير الرياضة سابقاً، تشرفت بالاجتماع عدة مرات بالمغفور له بإذن الله أمير دولة ⁧‫لكويت⁩ الوالد ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح⁩ رحمه الله، وتعلمت منه الكثير، بالفعل فقدنا رجلا عظيما، والبركة بحول الله بالشيخ ⁧‫نواف الأحمد الصباح، فيما كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال سابقاً «‏لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك وألهم آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر»، وغرد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر سابقاً قائلاً: رحم الله الشيخ صباح الأحمد، اللهم أسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون، وغرد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل قائلاً: «خالص التعزية وأصدق المواساة إلى أسرة آل صباح وللشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح⁩ تغمّده الله بواسع رحمته.. وأسكنه فسيح جناته»، وكتب رئيس نادي النصر صفوان السويكت قائلاً: «‏رحم الله ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح⁩ وغفر له وأسكنه فسيح جناته ‏عزاؤنا لدولة الكويت وللأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق»، وكتب رئيس نادي الهلال سابقاً الامير محمد بن فيصل: «رحم الله الوالد ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح⁩ ‏اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك ‏تعازينا لأهلنا في الكويت والوطن العربي»، وقال أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله: «نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، ونسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه،‏ فقدت الأمتين الإسلامية والعربية قائداً حكيماً»، وكتب لاعب الهلال سابقاً اللاعب ياسر القحطاني: «خالص العزاء والمواساة لأهلنا وأشقائنا في الكويت في وفاة ⁧‫الشيخ صباح الاحمد الصباح⁩»، فيما قال اللاعب الهلالي سابقاً صالح النعيمة: «نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح الكرام وكافة الشعب الكويتي في وفاة ⁧‫الشيخ صباح الأحمد الصباح⁩».وكتب اللاعب النصراوي سابقاً فهد الهريفي،: «نعزّي الكويت ونعزّي أنفسنا ‏ بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏عظم الله أجركم ‏وأحسن الله عزاءكم إخواننا في الكويت».من جانبها نعت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والتعاون والرائد والشباب عبر حساباتها في «تويتر» الأسرة المالكة في الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.