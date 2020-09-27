تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو القمة الكروية التي ستجمع بطل الدوري السابق النصر مع بطل الكأس التعاون في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا مساء اليوم (الأحد) عند الساعة ٨:٤٥ على استاد المدينة التعليمية.يدخل النصر هذا اللقاء بعد تصدره بجدارة واستحقاق فرق المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة، ويتميز الفريق بوجود مهاجمه الهداف عبدالرزاق حمدالله ومن خلفه الثلاثي المزعج عبدالفتاح عسيري وغونزالو مارتينيز وخالد الغنام وكذلك يبرز في الحراسة براد جونز وأمامه الثنائي مايكون وعبدالله مادو.أما التعاون فيدخل هذا اللقاء بعد تأهله بصعوبة بفوزه على الدحيل القطري في الوقت القاتل ليصعد الفريق كثاني المجموعة الثالثة وبأفضلية المواجهات المباشرة مع الدحيل، ويبرز في الفريق المهاجم الاسترالي ميتشل ديوك ومعه محمد السهلاوي مهاجم النصر سابقاً الذي يسعى لوضع بصمته الآسيوية من خلال لقاء الليلة كما يتواجد في حراسة المرمى البرازيلي كاسيو وأمامه الثنائي اياغو سانتوس وأحمد عسيري.وسيلتقي الفائز في لقاء الليلة في دور الثمانية المنتصر من لقاء السد القطري وبيرسبوليس الإيراني الذي سيقام عصر اليوم عند الساعة ٤:٤٠.