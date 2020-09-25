اقتربت فاطمة السبيعي لأن تكون ثالث سيدة تعمل بالوسط الرياضي بتكليفها بقيادة المركز الإعلامي لنادي وج الرياضي، حيث سبقتها «خلود العطار» في إدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، و«مدى بازيد» كأخصائية اجتماعية بالنادي.



وكشف لـ «عكاظ» ساطي العتيبي رئيس نادي وج أن تكليف فاطمة السبيعي كمديرة للمركز الإعلامي سيتضح بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، إذ سيتم تحديد الأسماء في إدارة المركز الإعلامي وسيكون الإعلان عن ذلك في حينه.



وحول الخطط المستقبلية للنادي أشار العتيبي إلى أن هناك إستراتيجية خاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأخرى خاصة بالألعاب المختلفة وسوف تتضح في الجمعية العمومية التي ستعقد خلال شهر من الآن.



وما يخص استقرار الوضع المالي قال رئيس نادي وج إن حال معظم الأندية التي ليس لها أعضاء ذهبيون داعمون متقارب. وأضاف، سنعتمد على برنامج الإستراتيجية الذي وضعته الوزارة (الدعم مقابل الإنجاز) وبإذن الله سيعتمد نادي وج على ذاته وإمكاناته من أجل الحصول على الدعم الكافي للوصول إلى أعلى المستويات في الألعاب العشر التي تم اعتمادها لاحقاً. وهناك ست ألعاب ستنافس وبقوة على المراكز التي تمكنها من الحصول على الدعم الخاص بالإستراتيجية.