شهدت «عروس البحر الأحمر» جدة، العديد من الفعاليات تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، تضمنت تنظيم إحداها (الخميس) على المسرح السينمائي التابع لأحد المراكز التجارية برعاية وزارة الرياضة، بمشاركة فريق التايكوندو بقيادة الكابتن بلخير باتيس وبطل السهام الكابتن هيثم معتوق لاعب المنتخب السعودي للسهام وعروض للشطرنج بقيادة الجوهرة الحسن.

وأكدت بطلات الشطرنج، أن تحقيق البطولات يعزز ثقة الوطن بدور المرأة في الرياضة النسائية السعودية، بدعم الاتحاد السعودي للألعاب الذهنية، لاسيما أن المرأة السعودية شهدت قفزات عالمية تعزز مكانتها كشريك رئيس للنجاح بكافة المجالات متربعة على عرش الرياضة خصوصا أنها باتت تشارك في المباريات في كافة المناسبات الوطنية والعالمية.

وقالت رئيس الفريق الشطرنج النسائي وأول حكم دولي نسائي الجوهرة الحسن أن مشاركة اللاعبات بمباراة الشطرنج بالنظام السويسري على خمس جولات يأتي ضمن دورها للتعبير عن تسعين عاما من الإنجاز والعطاء، مشيرة إلى تميز اللاعبات في الشطرنج بدعم من وزارة الرياضة التي فتحت المجال في عصر سلمان الخير للمرأة في المجال الرياضي وجعلها تنافس العالم في هذة الرياضة.

من جهته، قال مشرف النشاطات الشبابية بمكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة فيصل يونس إن الوزارة خير داعم للشباب وإن فنون الرياضة لدى الشباب السعودي تعد تميزا عالميا، وتؤكد مدى تميز الشباب وطاقاته وإمكاناته المحترفة والمتقنة لفنون الرياضة.