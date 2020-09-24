رغم خسارته في مواجهة أمام العين الإماراتي إلا أن النصر تربع على صدارة المجموعة الرابعة وتأهل لدور الستة عشر مستفيداً من تعثر منافسه السد القطري الذي خسر من سباهان الإيراني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وقدم لاعبو النصر مستوى جيداً أمام العين رغم أن المدرب روي فيتوريا زج بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين بعكس فريق العين الذي شارك بالتشكيلة الأساسية واستطاع مهاجمه كودجو لابا من هز شباك النصر مستفيداً من هفوة المدافع علي لاجامي (د: 19)، وكاد النصر أن يحقق التعادل لولا براعة الحارس خالد عيسى الذي تصدى لتسديدة عبدالفتاح آدم ولم يحالف الحظ اللاعب أسامة خلف الذي ذهبت تسديدته بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة توقف رصيد النصر عند 11 نقطة متصدراً المجموعة ومتأهلاً لدور الستة عشر برفقة السد القطري الذي حل ثانياً برصيد 9 نقاط بعد خسارته من سباهان الإيراني الذي جاء ثالثاً برصيد 7 نقاط وحل العين رابعاً برصيد 5 نقاط.