واصل فريق النصر تقديم مستوياته المميزة في دوري أبطال آسيا وخرج متعادلاً مع فريق السد القطري بهدف لكل منهما، بعد أن أدرك الأخير التعادل في الوقت القاتل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جاسم بن حمد الدولي.شهد اللقاء مشاركة نجوم شابة نصراوية زج بها المدرب روي فيتوريا بعد ضمان التأهل لدور الستة عشر، وكان شباب العالمي عند المسؤولية وتفوقوا على الخبرة السداوية وتمكن خالد الغنام من إحراز هدف التقدم (د: 22)، وأحرز هدف التعادل للسد بغداد بونجاح (د: 86).وبهذه النتيجة وصل النصر للنقطة 11 متربعاً على صدارة المجموعة، فيما وصل رصيد فريق السد للنقطة التاسعة في وصافة المجموعة.