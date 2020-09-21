على الرغم من مشاركة أسماء قوية إلا أن «شواهين» لمالكها زيدان بشير البلوي استطاعت أن تحقق المركز الأول بأسرع توقيت في نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الخامس المخصص لسن الحيل والزمول ضمن سباق حائل للهجن، بزمن 9:52 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات.

وكان اليوم الخامس لسابق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، شهد اليوم 8 أشواط.

وجاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الخامس المخصص لسن الزمول والحيل على النحو التالي:

المركز الأول

شواهين للمالك زيدان البلوي

المركز الثاني

منجز للمالك فرج الدوسري

المركز الثالث

سلطة للمالك معدي العتيبي

المركز الرابع

الجذاب للمالك فيصل الشمري

المركز الخامس

سرابه للمالك عبدالعزيزالعنزي

المركز السادس

مشهور للمالك لاهوم المري

المركز السابع

الشاهينية للمالك عبدالله الحربي

المركز الثامن

وحيشان للمالك نايف الجبرين

إلى ذلك وجه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لهذا الفايروس.