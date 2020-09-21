رفع عدد من ملاك الهجن في المملكة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لرياضة الهجن، وحرصه الدائم والمستمر على دعم رياضة الهجن وإقامة وتنظيم السباقات ودعمها، وذلك إثر التوجيه الكريم بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

وشهد ميدان الهجن بمنطقة حائل انطلاقة باكورة دعم ولي العهد بإقامة سباق حائل للهجن الذي يأتي بـ114 شوطاً، تقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزا و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.

وأكد مدير ميدان حائل للهجن فهد الجروح بأن الدعم الكبير والسخي من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الرياضة وأيضاً لملاك ومضمري الهجن في المملكة يأتي حفاظاً وتأصيلا لهذه الرياضة التراثية، رياضة الآباء والأجداد، حيث ذلل كافة الصعاب لنهوض بها.

وأكد أحد ملاك الهجن بحائل عبدالله غانم الشمري أن دعم ولي العهد لرياضة الهجن جاء تحفيزا وتشجيعا لرياضة الهجن وملاكها والمهتمين بها، وأعاد ولي العهد ورعاه لميادين المملكة أجواء الحماس والتنافس بين الهجانة في المملكة ودول الخليج العربية، حيث يعد ذلك محركا أساسيا لاقتصاديات مرتبطة بالهجن ومصدر رزق لكثير من المرتبطين بهذه الرياضة.

وشكل الدعم تحريك الميادين لعجلة السباقات من جديد وتحفيز الملاك والمضمرين، وأسهم بشكل إيجابي في نمو الطلب على قطاعات اقتصادية ذات ارتباط وثيق بسباقات الهجن والهجانة.

وأوضح عبدالله خلف الفراج أن الدعم السخي الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيم ومحفز لملاك الهجن بالمملكة، بالإضافة للتنافس والمشاركة فيها، والاستثمار في هذا المجال، الذي أصبح مجديا للمربي والمنتج، والمضمّر العمل فيه، مبيناً أن الجوائز حركت سوق الهجن في المملكة.

وقال الفراج، أسهم هذا الدعم بتحقيق عوائد اقتصادية من خلال تنظيم سباقات الهجن ذات الطابع الرياضي والثقافي والاقتصادي، وهو ما نلمس أثره على جميع القطاعات الاقتصادية المرتبطة.