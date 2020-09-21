توج نادي الباطن بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله في الجولة الأخيرة من الدوري مع فريق البكيرية بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة. سجل هدفي الباطن حسن شراحيلي ويوسف المزيريب.

الباطن قدم مباراة كبيرة وكان واضحاً إصرار الفريق منذ بداية اللقاء على حسم المواجهة وخطف درع الدوري. يذكر أن الباطن خطف بطاقة الصعود الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية الدوري بـ4 جولات.

وسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاعبي الباطن درع الدوري والميداليات الذهبية.

من جانبه، أعلن رئيس الباطن ناصر الهويدي مكافأة للاعبين بعد نهاية المباراة بمقدار 50 ألف ريال لكل لاعب، وذلك بعد تحقيق درع الدوري.