حصلت «رها» على أسرع توقيت في اليوم المخصص لسن الثنايا ضمن سباقات حائل بزمن 9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلو مترات لمالكها متعب جابر المري، حيث حققت المركز الأول في سباقات الفترة الصباحية.



وكان اليوم الرابع لسباق حائل للهجن والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، شهد 14 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.



وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ كالتالي:



المركز الأول



رهاء للمالك متعب المري



المركز الثاني



مروّح للمالك عريمان الدوسري



المركز الثالث



صابرين للمالك رائد القرشي



المركز الرابع



مبلش للمالك سعيد المري



فيما جاءت منافسات الفترة الصباحية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن على النحو التالي:⁩



المركز الأول



اعتبار للمالك سليمان الدعجاني



المركز الثاني



شاهين للمالك نادر ال رشيد



المركز الثالث



عدن للمالك مفلح البلوي



المركز الرابع



نواف للمالك فالح القحطاني



المركز الخامس



نصيبا للمالك سعيد المري



المركز السادس



هملول للمالك سعيد المري



المركز السابع



شودة للمالك حمود العصيمي



المركز الثامن



الفايز للمالك صقر السهلي



المركز التاسع



عوايد للمالك عبدالهادي المري



المركز العاشر



شاهين للمالك محمد المري



من جهته نوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالاجراءات المفروضة من قبل ميدان حائل لسباقات الهجن قدر الإمكان للتصدي لهذا الفايروس.