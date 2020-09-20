بالرديف وبغياب عدد كبير من النجوم تأهل فريق الهلال لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد تعادله السلبي مع فريق شهر خودرو الإيراني في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الجنوب .وشهد اللقاء زج أسماء جديدة من قبل الهلال يتقدمهم منصور البيشي ومحمد الكنيدري وكانا عند المسؤولية بتقديم مستوى أكثر من رائع بقيادة نجوم الفريق كاريلو وهتان باهبري ومن خلفهما محمد كنو ومحمد الجحفلي والحارس عبدالله المعيوف، وكاد الهلال أن يخرج بالثلاث نقاط لولا تألق الحارس الإيراني الذي تصدى لتسديدة باهبري ببراعة، وبعد أربع دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل بدون أهداف.وبهذه النتيجة تأهل الزعيم لدور الستة عشر بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة متصدراً فرق مجموعته الثانية، فيما حصد شهر خودرو نقطته الأولى في البطولة محتلاً المركز الرابع والأخير في المجموعة.