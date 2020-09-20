أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع على الأوضاع بنادي الاتحاد، أن الإدارة الحالية تنتظر توفير سيولة مالية من 50 إلى 100 مليون خلال الأيام القادمة، من أجل إنهاء كافة الالتزامات المالية على النادي لإتمام التعاقدات الأجنبية والمحلية لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى جانب توقيع مخالصات مع لاعبين محليين وأجانب ومدربين في مختلف الألعاب، وسداد رواتب اللاعبين المحليين والأجانب والعاملين المتفرغين والمتعاونين، إضافة إلى إغلاق كافة القضايا التي على النادي لدى الفيفا من قبل لاعبين أجانب ومدربين وأندية خارحية ووكلاء أعمال.من جانب آخر، يستأنف الفريق الاتحادي الأول تدريباته اليوم (الأحد) بعد الراحة التي منحت للاعبين لمدة 10 أيام، وسيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية اللازمة قبل الانخراط في التدريبات، وسيخوض الفريق الكروي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد وفق البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب كاريلي لتجهيز الفريق الكروي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، الذي سينطلق يوم (الجمعة) 16 أكتوبر القادم بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.