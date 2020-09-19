طالب مجلس إدارة نادي الهلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم (السبت)، بتأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره «شهر خودرو» الإيراني مساء يوم غد (الأحد)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأتي طلب مجلس الإدارة بعد أن أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بفايروس كورونا، منهم الثلاثي علي آل بليهي، ومتعب المفرج، وبافيتيمبي غوميز، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كرستيان، وماثيو، وباولو، وأحمد موسى، وبدر الخطيب، وأوسكار وفيكتور، ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بالفايروس إلى 15 لاعبا.

وتمنى مجلس الإدارة أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مثمنا لكافة اللاعبين حرصهم وسعيهم لتمثيل الهلال في مختلف الظروف، داعيا المولى القدير أن يحفظ الجميع ويزيل هذا الوباء عن العالم أجمع.