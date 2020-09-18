يتوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، اليوم فريق الهلال ببطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) على صالة وزارة الرياضة بجدة، جاءت نتائج الاشواط 25/21، 25/21، 20/25، 16/25، 15/10، وسبق للهلال الفوز على الاتحاد بالنتيجة نفسها، فيما تحدد مواجهة غداً السبت، والتي تجمع الاتحاد بالترجي، المركزين الثاني والثالث، إذ من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة لتقرر مستوى الفريقين، وسيقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي (حكماً أولاً)، ومنصور القحطاني (حكماً ثانياً) ومشعل خضري (مسجلاً).