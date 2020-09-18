تصدر «معتز» اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني، حيث قطع القعود معتز لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كيلو مترات بتوقيت 6:6 دقائق.
وشهدت منافسات اليوم (الجمعة) انطلاق 30 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.
ويمتد سباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على مدار 6 أيام من 17 - 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.
«معتز» يتألق في ثاني أيام سباقات الهجن بحائل
تصدر «معتز» اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني، حيث قطع القعود معتز لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كيلو مترات بتوقيت 6:6 دقائق.