تصدر «معتز» اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني، حيث قطع القعود معتز لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كيلو مترات بتوقيت 6:6 دقائق.



وشهدت منافسات اليوم (الجمعة) انطلاق 30 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.



ويمتد سباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على مدار 6 أيام من 17 - 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون.