تأهل ناديا الوحدة ومضر إلى نهائي بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين، بعد فوزهما على ناديي النور والخليج بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي للبطولة التي اختتمت منافساته اليوم (الجمعة).وتعادل الوحدة مع النور بنتيجة (28-28) في مباراة الإياب التي جمعتهما على صالة الشرائع بمكة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوحدة بنتيجة (25-29)، ليعلن بذلك الوحدة وصوله إلى النهائي.وتمكن مضر من الوصول إلى النهائي بعد تعادله مع الخليج بنتيجة (29-29) في مباراة الإياب التي جمعتهما على صالة نادي النهضة بالدمام، وذلك بعد تفوق مضر في مباراة الذهاب بنتيجة (25-24).ومن المقرر أن تُلعب المباراة النهائية للبطولة يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على صالة الشرائع بمكة المكرمة.