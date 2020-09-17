اكتفى حامل اللقب فريق الهلال بالخروج بنقطة من أمام منافسه على صدارة المجموعة الثانية فريق باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي انتهى بينهما بالتعادل السلبي على استاد الجنوب بدولة قطر.ورغم الغيابات الواضحة في الهلال بسبب جائحة كورونا إلا أن الزعيم واصل تقديم مستوياته المميزة وكاد أن يخطف الثلاث نقاط لولا سوء الطالع الذي صاحب مهاجمه بافيتيمبي قوميز، ليصل الهلال للنقطة العاشرة متصدراً المجموعة، فيما وصل فريق باختاكور للنقطة السابعة وفي المركز الثاني.