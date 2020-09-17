يلتقي فريقا النصر والتعاون مساء غد - الجمعة - مجدداً بالفريقين الإيرانيين سباهان وبيرسبوليس عند تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، يطمح العالمي لتكرار انتصاره في جولة الذهاب بهدفين نظيفين لتأكيد صدارته للمجموعة الثالثة، حيث يملك النصر ٧ نقاط من فوزين وتعادل وله من الأهداف ٦ وعليه ٣ أهداف، أما سباهان الإيراني فأنه يسعى لتعويض خسارته والمنافسة مجدداً على بطاقتي التأهل، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة ويملك نقطة يتيمة من تعادل، وله ٤ أهداف وعليه ٥ أهداف.السكري ومهمة التعويضوعلى استاد المدينة التعليمية، ورغم الخسارة في لقاء الذهاب إلا أن التعاون ما زال متمسكاً بصدارة المجموعة الرابعة ويطمح من خلال لقاء الليلة للثأر من الخسارة والاحتفاظ بالصدارة وتعزيز حظوظه بالتأهل لدور الستة عشر، فيما يسعى غريمه بيرسبوليس لتكرارالانتصار ومنافسة التعاون والدحيل على بطاقتي التأهل.