كشفت مصادر «عكاظ» تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة الطائرة يطلب من خلاله تأجيل مباريات الفريق في بطولة النخبة المقرر انطلاقها عصر اليوم، وذلك عقب تزايد انتشار حالات الإصابة بفايروس «كورونا» بين لاعبي الفريق التي وصلت إلى 8 حالات، وأشارت إدارة الأهلي في خطابها إلى أن بقية لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية يخضعون حالياً للحجر الصحي الذاتي نظير مخالطتهم زملاءهم المصابين ما يعني استحالة مشاركة الفريق في البطولة.

وكانت «عكاظ» قد انفردت أمس بنشر خبر عن إصابة 5 لاعبين من النادي الأهلي بفايروس «كورونا»، وصعوبة مشاركة الفريق في بطولة النخبة قبل أن يزيد عدد الحالات المصابة في الساعات الأخيرة إلى 8 حالات.