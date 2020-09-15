بمجموع 9 نقاط تصدر الرباعي السعودي «الأهلي، الهلال، النصر، التعاون» مراكز مجموعاته في دوري أبطال آسيا، مع نهاية الجولة الثالثة المجمعة في قطر.

وبدأ الأهلي مشوار الجولة أمس بانتصاره على الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، ليجمع 6 نقاط ويكون به أول الحاجزين للكراسي الثمانية في الغرب الآسيوي.

وفي المجموعة الثانية، تصدر «بطل آسيا» الهلال الترتيب بتغلبه على بختاكور الأوزبكي بهدف في الوقت القاتل من المباراة يحصد معها 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفي أمسيتي الليلة، حافظ التعاون على صدارة المجموعة الثالثة رغم خسارته من بيرسيوليس الإيراني وبقائه على 6 نقاط بقارق نقطه عن الوصيف الدحيل.

وفي المجموعة الرابعة، افترس النصر «المتجدد» خصمه سيباهان الإيراني بثنائية هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليحسم صراع الصدارة من السد القطري لصالحه بـ7 نقاط وفارق نقطتين عن وصيفه.

وتعود الفرق للمواجهة من جديد يومي الخميس والجمعة، إذ يلعب الخميس الأهلي مباراته ضد الشرطة عند الساعة «6» مساء، فيما يواجه الهلال في نفس الليلة بختاكور الأوزبكي في تمام الساعة «9» مساء.

وفي مساء الجمعة يلاقي النصر سيباهان الإيراني عند الساعة «9» مساء، وفي نفس التوقيت يلعب التعاون في وجه بيرسيوليس الإيراني.