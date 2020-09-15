استبعدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة قائمة المرشحة لرئاسة نادي القلعة بمنطقة الجوف عواطف السهو، بسبب نقص مسوغات طلب التقدم للترشيح حسب المادة 70 من لائحة الأندية الرياضية.وبهذا القرار تصبح قائمة المرشح سلمان بن إبراهيم القايد هي القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة نادي القلعة، حيث شهدت فترة التقديم لرئاسة وعضوية نادي القلعة تقدم مرشحين بنظام القائمة الواحدة، هما المرشح سلمان القايد والمرشحة عواطف السهو، ورفعت طلبات التقديم إلى اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، وأصدرت اللجنة اليوم (الثلاثاء) قراراً باستبعاد قائمة المرشحة عواطف السهو.ويشهد يوم الأربعاء الموافق 13 صفر 1442هـ تزكية سلمان القايد وقائمته لرئاسة وعضوية النادي، وفي حال تزكية أعضاء الجمعية العمومية للقائمة يُعلن رئاستها لنادي القلعة لمدة 4 أعوام.من جهته، قدَّم سلمان القايد الشكر والامتنان لكل من دعم وساند قائمته من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي القلعة، مؤكداً حرصه على تقديم العمل الجاد لتحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية.