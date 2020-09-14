قاد هتان باهبري فريق الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، لصدارة مجموعته الثالثة بعد أن أحرز هدف الفوز القاتل أمام باختاكور الأوزبكي لتنتهي المباراة بهدفين لهدف مساء (الإثنين)، والتي أقيمت على استاد الجنوب.

تقدم الهلال أولاً عن طريق محترفه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من ركلة حرة مباشرة (د: 45+2)، وفي الشوط الثاني عادل باختاكور النتيجة عن طريق إرين ديرديوك (د: 70)، وفي الدقيقة 90+7 سدد هتان باهبري كرة قوية تغير اتجاهها وسكنت الشباك الأوزبكية معلنة هدفا ثانيا للزعيم الهلالي. وشهد اللقاء حصول حارس أوزبكستان الدوربيك سوينوف على بطاقة حمراء (د: 64)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة تصدر الهلال فرق مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما تجمد رصيد باختاكور عند 6 نقاط ليتراجع للمركز الثاني. واحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه بهدف دون مقابل على شاهر خودرو الإيراني متذيل المجموعة دون نقاط.