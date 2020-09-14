في لفتة إنسانية، وجه لاعبو الهلال رسالة دعم لزملائهم اللاعبين المصابين بفايروس كورونا، وذلك حينما رفعوا قمصان اللاعبين الـ5 المصابين من أجل التخفيف عنهم قبل بداية مباراة الفريق التي أقيمت اليوم (الإثنين)، أمام فريق باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقد لاقت هذه اللفتة إعجاب جماهير الهلال الذين أكدوا عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن هذا العمل غير مستغرب من لاعبي الفريق الذين أرسلوا إشارات لكل المشاهدين الرياضيين بأن زملاءهم غابوا في المباراة لكنهم لم يغيبوا عن قلوبهم ولا يمكن نسيانهم في هذه الظروف الصعبة.