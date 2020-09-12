كشفت التحاليل الطبية التي خضع لها لاعبو الهلال قبل انطلاقة مباريات كأس آسيا 2020 إصابة 5 لاعبين وإداري بفايروس كورونا.
وأجرت بعثة الهلال مسحة ثانية لجميع أفراد البعثة بعد ظهور نتائج بحالات إيجابية للمسحة الأولى، للتأكد من سلامة الجميع.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له اليوم (السبت): أظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، إضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفايروس.
وأضاف: يتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات «كوفيد-19» المتبعة في البطولة.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد نسق لإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.