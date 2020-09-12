كشفت التحاليل الطبية التي خضع لها لاعبو الهلال قبل انطلاقة مباريات كأس آسيا 2020 إصابة 5 لاعبين وإداري بفايروس كورونا.

‏وأجرت بعثة ⁧‫الهلال⁩ مسحة ثانية لجميع أفراد البعثة بعد ظهور نتائج بحالات إيجابية للمسحة الأولى، للتأكد من سلامة الجميع.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له اليوم (السبت): أظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، إضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفايروس.

وأضاف: يتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات «كوفيد-19» المتبعة في البطولة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد نسق لإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.