قال رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بتبوك أحمد بن عطية الحارثي لـ«عكاظ»، إن رؤية النادي هي العمل على زيادة الوعي الرياضي والاهتمام برياضة ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع من أجل بناء مجتمع واع بزيادة تنوع الأنشطة الرياضية ودعم أكبر عدد من ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة وتمثيل منطقة تبوك من خلال المشاركات المحلية والدولية للنهوض بها إلى مرحلة الاحتراف.

وأضاف، نهدف لإنشاء منشأة رياضية متكاملة لأبناء ذوي الاعاقة لممارسة رياضتهم بكل وقت وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وأكد أنه يجب توفير بيئة صحية سليمة تعمل على تعزيز صحة اللاعبين من ذوي الإعاقة من خلال نشر الوعي والتثقيف الصحي والبدني وتقديم الرعاية الرياضية الشاملة والأنشطة الثقافية والمجتمعية بجودة عالية بالتعاون مع كوادر مؤهلة، وتعظيم مشاعر الانتماء والولاء بين اللاعبين والمساهمة في تكامل بناء شخصية اللاعب من ذوي الإعاقة.

ونوه إلى أنه يجب نشر الثقافة الرياضية (ثقافة الممارسة الرياضية) وتعزيز الأنشطة الرياضية في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبأنه يجب تساوي فرص الأشخاص غير الرياضيين من ذوي الإعاقة في الانخراط في الأنشطة الرياضية بالنادي وتشجيعهم على المشاركة فيها لتحقيق الإنجازات.

وأكد أهمية إدماج اللاعبين في الأنشطة المختلفة واكتشاف المواهب الجديدة وصقلها والعمل على القضاء على حالة الروتين اليومي واستنفار الطاقات الكامنة بداخل اللاعبين من ذوي الإعاقة ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

وختم بأنه يجب دعم وتشجيع ذوي الاعاقة واكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضيًا وتوجيههم لشغل أوقات الفراغ بطريقة إيجابية نافعة من خلال إقامة الفعاليات والمسابقات الرياضية لتمكينهم من المشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية.

من جهته، قال لاعب المنتخب السعودي لذوي الإعاقة سلطان عطية الزهراني لـ«عكاظ» إنه بعد تحقيقه 3 ميداليات آسيوية والعديد من الميداليات المحلية يوجه رساله لزملائه ذوي الإعاقة أن يسعوا للنهوض بأنديتهم وتحقيق البطولات وأن يتعايشوا مع المجتمع ويكونوا أعضاء فاعلين لهم بصمة في تحقيق رؤية هذا البلد المعطاء 2030.