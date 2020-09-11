ودع أسطورة الكرة السعودية محمد الشلهوب الملاعب الرياضية هذا الموسم، بعد مسيرة رياضية حافلة بالبطولات والأرقام والإنجازات بدأها في عام 1414هـ حين انضم لبراعم الهلال، وبعدها بـ 6 سنوات انضم للفريق الأول بعمر الـ19 سنة، وأول مباراة يلعبها مع الفريق الأول كانت في الكلاسيكو ضد الاتحاد وسجل هدفا في تلك المباراة وقدم مستويات مميزة جعلت الجميع يتنبأ له بمسيره حافلة بالإنجازات.بطولاته وإنجازاته• يُعد الشلهوب أكثر لاعب سعودي تحقيقاً للبطولات بـ 33 بطولة وينافس أندية بعدد البطولات، حيث حقق الدوري 8 مرات وكأس الملك مرتين وبطولة كأس المؤسس، وبطولة السوبر السعودي المصري مرة واحدة، وبطولتين عربية وكأس ولي العهد 11 مرة وكأس السوبر السعودي بطولتين و 4 بطولات آسيوية.بلا بطاقة حمراء طيلة تاريخة•محمد الشلهوب أسطورة بأخلاقة قبل أن يكون أسطورة بلعبه وإنجازاته، ويعد من اللاعبين القلائل الذين ينهون مسيرتهم بدون أن يتحصلوا على الكرت الأحمر.أولويات الشلهوب• يعد الأسطورة محمد الشلهوب أول لاعب وسط يحقق لقب هداف الدوري السعودي برصيد 12 هدفا موسم 2009/2010 م.• يعتبر محمد الشلهوب القائد السعودي الوحيد الذي جمع بين لقبي الدوري و دوري أبطال آسيا لينهي مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات.