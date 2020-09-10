ثمن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الإنجاز الذي حققه نادي العين بتأهله التاريخي وصعوده لدوري المحترفين، وعدّ المنجز ثمرة جهود تكاملية خلال موسم طويل وشاق، مثّل العين فيها المنطقة خير تمثيل.

وهنأ الأمير حسام مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي العين لكرة القدم بمناسبة صعوده لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، مشيداً بمستوى الفريق، والجهود التي بذلت من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين للصعود.

وشدد أمير منطقة الباحة على الاستعداد المبكر للموسم المقبل وتقديم مستويات مشرفة وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهيره، مشيراً إلى أن صعود نادي العين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يؤكد تطور وازدهار رياضة منطقة الباحة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات. مؤكداً أن إنجاز العين أبهج قلوب الرياضيين ومحبي النادي، متمنياً أن ينعكس ذلك إيجاباً على بقية أندية المنطقة وأن يكون محفزاً لهم في الموسم المقبل، مباركاً كل خطوة إيجابيه وكل إنجاز يسجل باسم منطقة الباحة.