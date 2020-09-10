أعلن النجم الدولي السابق، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال «الموهوب المحبوب» محمد الشلهوب، عبر حسابه في «تويتر» توقفه عن الركض الكروي حيث كتب "إلى اللقاء... أحبكم".

وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات الكبيرة التي حققها (أبو البندري) مع ناديه الزعيم، وآخرها لقبا بطولة دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يمتلك أيقونة الهلال «33» بطولة في مسيرته الكروية التي انطلقت مع زعيم الأندية السعودية منذ 1998، حيث حصد الشلهوب مع الهلال 33 بطولة منها؛ الدوري ( 8 مرات)،كأس ولي العهد (11 مرة)، كأس خادم الحرمين (مرتان)، كأس السوبر (مرتان)، كأس الاتحاد (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتان)، كأس الكؤوس الآسيوية (مرة واحدة)، كأس السوبر الآسيوي (مرة واحدة)، كأس المؤسس (مرة واحدة)، البطولة العربية (مرة واحدة)، كأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة).