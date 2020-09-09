حفّز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اللاعبين خلال زيارته لمعسكر نادي التعاون اليوم (الأربعاء)، أثناء استعداد الفريق لخوض مواجهته مع نادي الفيحاء مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

وأكد أمير المنطقة للاعبين ثقته الكبيرة بهم وبقدرتهم على الفوز في المباراة وتجاوز هذه المرحلة، مؤكداً دعمه الكامل لهم ولكافة أندية المنطقة لمواصلة الحفاظ على تحقيق النجاحات والإنجازات الرياضية، متمنياً أن يحقق الفريق طموحات رجالاته وأبناء المنطقة وجماهيره، مطالباً بالمحافظة على ما حققه النادي من إنجازات وتقدم وعلى كافة الأصعدة.

حضر الزيارة مدير مكتب فرع وزارة الرياضة عبدالعزيز السناني، وعضو شرف نادي التعاون عبدالعزيز الحميد، وعضو شرف النادي سليمان العمري، والجهازان الإداري والفني للنادي.