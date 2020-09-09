أعلنت مجموعة MBC عن حيازتها الحقوق الرقمية (digital rights) لبث المباريات الـ8 الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر منصة «شاهد» المنضوية تحت مظلة المجموعة.

الجدير ذكره أن المباريات الـ8 الأخيرة التي تقام في الرياض دون جمهور (بسبب فايروس كورونا) هي جزء من الجولة الـ30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيتم بثها مساء اليوم 9 سبتمبر 2020، في تمام الساعة 5:35 مساءً بتوقيت غرينتش، 8:35 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما جدول المباريات فهو كالتالي:

الفيصلي × أبها

الأهلي × الرائد

الهلال × الشباب

النصر × الاتفاق

العدالة × الاتحاد

ضمك × الفتح

التعاون × الفيحاء

الحزم × الوحدة

وللمزيد من المعلومات قوموا بزيارة shahid.net

أو تابعوا «شاهد» على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook، Instagram، Twitter، YouTube).