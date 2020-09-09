بدأ الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تجهيزاته واستعداداته النهائية لانطلاق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات على مستوى المملكة.

ويهدف دوري السيدات إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهم وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

وبدأت الجهات المسؤولة عن الدوري النسائي بوضع اللمسات والترتيبات النهائية تمهيدًا لانطلاق الدوري الذي تقرر أن ينطلق في شهر أكتوبر القادم تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الذي تشرف عليه وزارة الرياضة بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قد أطلق في فبراير الماضي، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفل حضره رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها.

وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، إذ سيكون نظام البطولة على طريقة مجموعات في الدور الأول ونظام خروج المغلوب في الدور الثاني على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما تم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع جاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في أكتوبر 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.