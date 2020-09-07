أعلن نادي الإبل تكليف ثلاثي التحكيم؛ رئيس لجان التحكيم ومساعديه في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض 140 كلم.

وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيساً للجان التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثانية على التوالي، بعد ترؤسه لجنة تحكيم النسخة الرابعة، وتكليف الأمير عبدالله بن سعد بن جلوي مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم النهائي الذي يستهدف العروض الأخيرة أمام الجماهير في موقع المهرجان، وتكليف عبدالله الداغري مساعداً لرئيس اللجنة للتحكيم المبدئي التي تُجري التحكيم المبدئي بعد الدخول إلى موقع المهرجان وتأهيل المنقيّات إلى التحكيم النهائي.

ويعدّ الثلاثي الذي تم تكليفه من الكوادر الوطنية ذات الخبرة في مجال التحكيم امتدت لعقود وتولّى جميعهم رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخه السابقة وأسهموا في تطوير آليات التحكيم خلال تجاربهم السابقة.