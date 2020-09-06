واصل الباطن صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه الجيل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الباطن بحفر الباطن ضمن الجولة 35 من الدوري.

وتقدم الجيل بهدف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل فهد هذل هدف التعديل للباطن في الدقيقة 65. وعند الدقيقة 85 خطف اللاعب عبدالله الدوسري هدف الفوز لفريقه لينهي حكم اللقاء تركي الخضير المباراة بفوز مستحق للباطن، ليرفع رصيده النقطي إلى 72 نقطة مواصلاً الزحف نحو خطف درع الدوري، إذ تبقت 3 جولات على ختام الدوري.

يذكر أن الباطن خطف بطاقة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولة الماضية بعد فوزه على فريق «جدة» في جدة بهدفين مقابل هدف وتعثر البكيرية والعين بالتعادل بهدف لمثله.