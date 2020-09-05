عقّد فريق النصر موقف نظيره الاتحاد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادلهما بالنتيجة الإيجابية بهدف لمثله، ليضيف الاتحاد نقطة لرصيده متساويا مع أندية التعاون والفيحاء وضمك، بـ«32» نقطة، والتي يهددها الهبوط، إذ يحتاج الاتحاد في اللقاء القادم للفوز على العدالة من أجل البقاء في الدوري، وفي حال تعادله سيكون مصيره معلقا بنتائج الفرق الأخرى.

- فوز الاتحاد على العدالة

بقاء.

- تعادل الاتحاد أمام العدالة

بقاء؛ شرط تعثر الفيحاء والتعاون وتعادل ضمك.

- خسارة الاتحاد من العدالة

هبوط (في حالة تعادل الفيحاء والتعاون وتعادل ضمك أمام الفتح).