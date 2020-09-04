يعتبر حارس الباطن مزيد فريح من أبرز الحراس في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، إذ ساهم في تحقيق الصعود مع فريقه هذا الموسم وقبل نهاية الدوري بـ4 جولات إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الممتاز. وسجل فريح رقما قياسيا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد أن حافظ على نظافة شباكه من الأهداف خلال 15 جولة من الدوري، وهو رقم مميز وقياسي.

مزيد فريح الذي تدرج من براعم الباطن حتى وصل إلى الفريق الأول حقق جميع الإنجازات مع فريقه، حيث صعد من دوري الدرجة الثالثة، وحتى الممتاز، وواصل تألقه مع فريقه ليعاود هذا الموسم سريعاً إلى الدوري الممتاز بعد هبوط الفريق الموسم الماضي.

مزيد أكد لـ«عكاظ» أن صعود الباطن هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، بل أتى بعد عمل جبار من الجميع، معبراً عن سعادته بهذه العودة السريعة للدوري الممتاز. وأضاف: الحمد لله حققنا الصعود قبل نهاية الدوري بـ4 جولات وكنا منذ بداية الإعداد وضعنا هدفنا بالعودة السريعة للدوري، وتحقق الهدف ولله الحمد. أبارك لجماهيرنا الغالية ونعدهم بالظهور المشرف خلال منافسات الموسم القادم.