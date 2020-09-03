تخوض فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الجمعة)، 8 لقاءات في 8 مدن، وفي التوقيت ذاته، عند الساعة الـ8:35 مساء، ضمن الجولة الـ29 ما قبل المحطة الأخيرة لأطول دوري محترفين بعد العودة من التوقف بسبب جائحة كورونا. وتختلف أهداف الفرق الـ16 التي ستخوض لقاءاتها الليلة ما بين طموح الوصول للآسيوية والهروب من الهبوط للدرجة الأولى.الاتحاد & النصريعد أهم لقاءات الليلة الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد بضيفه النصر، وذلك على ملعب الجوهرة. يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بأمل الفوز ولا غيره للقفز لمراكز الأمان والابتعاد عن منافسيه على البقاء، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة ويحتاج للنقاط الـ3 لضمان البقاء. فيما يدخل النصر اللقاء بعد ضمانه المركز الثاني وفقدانه لقب الدوري، ويعد اللقاء تحصيل حاصل له، إذ يملك 60 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الـ3.الفتح & التعاونوفي الأحساء، يستضيف الفتح نظيره التعاون في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فإما انتصار وأمان أو خسارة وتراجع لمراكز الهبوط. ففريق الفتح يدخل هذا اللقاء محتلا المركز الـ12 برصيد 30 نقطة ويحتاج للفوز لضمان البقاء. أما التعاون فقد تضرر كثيراً من فترة التوقف وتلقى الخسارة في جميع الجولات الـ6 الأخيرة ليترك أكثر من علامة استفهام على مستواه، فالفريق يحتل المركز الـ10 برصيد 32 نقطة ويحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير للبقاء في مراكز الأمان.ضمك & الاتفاقوفي الدمام، يخوض ضمك لقاء مصيريا أمام ضيفه الاتفاق، ففوزه يضعه مؤقتاً في مركز الأمان مستفيداً من لقاء الفتح والتعاون، أما تعثره فيعني هبوطه بشكل كبير، إلا إذا لعبت النتائج لصالحه، إذ يحتل الفريق المركز الـ13 بالرصيد ذاته مع طريده الفيحاء الذي سيلاقي الهابط فريق العدالة. فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء سعياً للعودة للمشاركة الآسيوية، إذ يحتل المركز الـ7 برصيد 42 وبفارق 4 نقاط فقط عن المقعد الآسيوي.الفيحاء & العدالةوفي المجمعة، يطمح الفيحاء الذي لم يذق طعم الفوز في الجولات الـ8 الأخيرة إلى تحسين أوضاعه بحصد 3 نقاط ثمينة أمام ضيفه الهابط فريق العدالة الذي يسعى لتحسين صورته قبل مغادرة دوري المحترفين. ويدخل الفيحاء هذا اللقاء محتلا المركز الـ14 برصيد 29 نقطة حصدها من 7 انتصارات و8 تعادلات و13 خسارة وله 32 هدفا وعليه 43 هدفا، فيما يدخل العدالة هذا اللقاء محتلا المركز الـ16 والأخير برصيد 21 نقطة حصدها من 4 انتصارات فقط كأقل الفرق فوزا و9 تعادلات كأكثر الفرق تعادلا متساويا مع الفتح و15 خسارة كأكثر الفرق خسارة وله 27 هدفا كأضعف خط هجوم وعليه 58 هدفا كأضعف خط دفاع متساويا مع الحزم.الحزم & الشبابوفي الرياض، يأمل الحزم الهروب من مراكز الهبوط بتحقيق النقاط الـ3 أمام مضيفه الشباب الذي ما زال متمسكا ببصيص أمل في المنافسة على المقعد الآسيوي، إذ يدخل الشباب هذا اللقاء محتلا المركز الـ8 برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز المؤهل لأبطال آسيا، فيما يدخل الحزم هذا اللقاء محتلا المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة ويحتاج للفوز في لقاء الليلة ليصل للنقطة الـ30، أما تعثره فيعني هبوطه بنسبة كبيرة إلا في حال تعثرت جميع الفرق القريبة منه بالنقاط.الوحدة & الهلالوفي مكة المكرمة، يخوض فريق الوحدة لقاء صعبا نحو تحقيق حلمه الآسيوي، إذ يحل عليه بطل الدوري الهلال ضيفا ثقيلا، ويحتاج الوحدة للفوز ولا غيره، إذ يحتل الفريق المركز الـ4 برصيد 46 نقطة ويطارده الفيصلي بفارق نقطة واحدة، فيما يعد اللقاء تحصيل حاصل للهلال الذي حقق اللقب قبل نهاية الدوري بجولتين، إذ يحتل الصدارة برصيد 66 نقطة.الرائد & الفيصليوفي بريدة، يقام واحد من أقوى لقاءات الجولة سيجمع فريقي الرائد وضيفه الفيصلي. ويطمح الفريقان لتحقيق حلمهما بالمشاركة الآسيوية، إذ يحتل الفيصلي المركز الـ5 برصيد 45 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الـ3 الأهلي، فيما يحتل الرائد المركز الـ6 برصيد 42 نقطة ويحتاج لتحقيق النقاط الـ6 كاملة على أمل تعثر الفرق المنافسة على المقعدين الآسيويين.أبها & الأهليوفي أبها، يلتقي الأهلي الطامح لتأكيد مركزه الـ3 وضمان المشاركة الآسيوية بفريق أبها الذي اكتفى بمراكز الوسط بعد أن ابتعد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ9 برصيد 35 نقطة.معلومات اللقاءاتالفريقان: الاتحاد × النصرالملعب: الجوهرةدرجة الحرارة: 34الفريقان: الفتح × التعاونالملعب: استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساءدرجة الحرارة: 36الفريقان: الاتفاق × ضمكالملعب: استاد الأمير محمد بن فهد بالدمامدرجة الحرارة: 36الفريقان: الفيحاء × العدالةالملعب: مدينة المجمعة الرياضيةدرجة الحرارة: 35الفريقان: الشباب × الحزمالملعب: ملعب نادي الشبابدرجة الحرارة: 35الفريقان: أبها × الأهليالملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالةدرجة الحرارة: 22الفريقان: الرائد × الفيصليالملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدةدرجة الحرارة: 37الفريقان: الوحدة × الهلالالملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائعدرجة الحرارة: 37