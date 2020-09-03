ناقش وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال ‏الاجتماع الأول للجنة التعليم الذي عقد صباح اليوم (الخميس) «عن بعد» عددا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏

وقال وزير الرياضة إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف «عن بعد»، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.