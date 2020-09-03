ناقش وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الاجتماع الأول للجنة التعليم الذي عقد صباح اليوم (الخميس) «عن بعد» عددا من الاقتراحات المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.
وقال وزير الرياضة إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات الآلاف «عن بعد»، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية الأولمبية السعودية. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.