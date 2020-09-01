استهل طارق كيال المشرف العام الجديد على كرة القدم بالنادي الأهلي عمله بسلسلة اجتماعات عقدها في مقر النادي مساء اليوم، كان أبرزها اجتماعه مع لاعبي الفريق بشكل منفرد، إذ كشفت مصادر "عكاظ " أن الاجتماع شهد تأكيد كيال على ثقته شخصياً وثقة مجلس الإدارة بإمكانات اللاعبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة طي صفحة الماضي والتركيز التام على الاستحقاقات المقبلة بداية بلقاءي الفريق المتبقيين في الدوري والذي أكد للاعبين ضرورة كسبهما لضمان المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة، إضافة إلى منح الفريق دافعاً معنوياً مهماً قبل الدخول في المعترك الآسيوي منتصف الشهر الميلادي المقبل.

وامتدح طارق كيال أمام اللاعبين إمكانات الجهاز الفني بقيادة المدرب فلادان، مشيراً إلى أنه جهاز فني مميز، وطالب الجميع بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لإسعاد جماهيرهم الوفية.