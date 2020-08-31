تلقت إدارة نادي عرعر الرياضي، قرار رفض لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الاحتجاج المقدم من نادي الدرع على مشاركة لاعب فريق عرعر منصور عسيري، الذي شارك في المباراة التي جمعت عرعر والدرع ضمن دوري الدرجة الثانية، لحصول اللاعب على 3 بطاقات صفراء.

وقال رئيس نادي عرعر الرياضي المهندس علي السويلم لـ«عكاظ»: «نشكر لجنة الانضباط والأخلاق على دراستها الاحتجاج بشكل دقيق، وكنا واثقين من سلامة موقفنا».

وثمن السويلم دعم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للنادي، مؤكدا ثقته بالله ثم باللاعبين والجهاز الفني والإداري على إهداء هذه المنطقة حلم الصعود، والتأهل لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.