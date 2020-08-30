أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع و«بيبسيكو»، اليوم (الأحد)، توقيع شراكة تهدف لجعل الرياضة متاحة بشكل أكبر، وتأمين جودة حياة أفضل وأكثر توازناً للسكان من مختلف الأعمار والقدرات في المملكة. وسيعمل الطرفان على دعم تحقيق الهدف الوطني والمتمثل بزيادة نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية والبدنية المشاركين في الرياضات الأسبوعية بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وتقوم هذه الشراكة على 4 ركائز أساسية هي التأييد والترويج والتمكين والتفعيل، حيث تدعم بيبسيكو برنامج الأنشطة الرياضية للاتحاد من خلال حملة تسويق وتواصل متكاملة وفعالة. وتتمحور هذه الرعاية حول مبادرة «حرك» الجديدة، التي جرى الكشف عنها اليوم وتقودها بيبسيكو بالتعاون مع الاتحاد لتشجيع جميع المواطنين والمقيمين على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً والمشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد.

وتتميز «حرك» بهويتها الخاصة التي تقوم على مبادئ أساسية هي الشمولية والاستمرارية والعمل بإلهام، كما أنها نابعة بعمق من الثقافة المحلية.

وسيتعاون الطرفان للترويج لفعاليات اتحاد الرياضة للجميع الرئيسية والتي تشمل أيام النشاط العائلي، ودوري رابطة فرق الأحياء، والفعاليات الرياضية الافتراضية مع توجه المزيد من الناس الآن إلى ممارسة الرياضة في منازلهم. وبموجب هذه الشراكة، ستقدم بيبسيكو الدعم باعتبارها شريك المشروبات والأغذية ضمن بعض الفعاليات المختارة التي ينظمها الاتحاد.

ومن خلال ركيزة «التفعيل»، سوف تستفيد بيبسيكو من حضورها الواسع وقنواتها المختلفة للتوعية والتثقيف بموضوعات ذات صلة بالصحة واللياقة البدنية والاقتصاد الرياضي.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والمديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني، إلى جانب نائب رئيس قسم الأغذية ومدير عام وحدة الأعمال في منطقة الخليج والمشرق في بيبسيكو تامر مسلم.

وفي هذا السياق قالت الحصيني: «تمثل هذه الشراكة نموذجاً رائعاً حول أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشجيع المشاركة الواسعة في الرياضات والأنشطة الرياضية. هذه ليست مجرد خطوة واحدة، بل إنها قفزة نوعية في الاتجاه الصحيح نحو تهيئة الظروف لتبني عادات حياة أكثر صحة».

وفي تعليق له، قال مسلم: «نتطلع من خلال التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومساعدة المملكة على تحقيق طموحاتها في أن تتصدّر بعض الرياضات المختارة على المستويين الإقليمي والعالمي».