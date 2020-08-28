اقترب فريق عرعر من تحقيق الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق العربي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة 21 من دوري الدرجة الثانية في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة الرياضية بعرعر.

وبهذا الفوز يرفع عرعر رصيده النقطي إلى 34، وسيلاقي في الجولة الأخيرة نظيره الشرق، وفي حال تحقيق الفوز سيحقق الفريق الصعود للدرجة الأولى لأول مرة بتاريخه.

من جانبه هنأ أمير منطقة ⁧الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ⁩إدارة ولاعبي نادي ⁧‫عرعر⁩ بمناسبة الفوز على فريق العربي، مطالباً بالعمل على الاستعداد من اللحظة لآخر مباراة الأسبوع القادم ليتحقق الصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مؤكداً متابعته ودعمه اللا محدود. مطالباً لاعبي الفريق بالتركيز والابتعاد عن الضغوط والاستعداد الجيد للمباراة الأخيرة.