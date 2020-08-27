أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم (اليوم) 4 قرارات انضباطية بحق نادي النصر، ونادي الطائي، ونادي نجران، ورئيس نادي النصر صفوان السويكت.

وقررت اللجنة مخالفة نادي الطائي بعد حصول (6) لاعبين على إنذارات أثناء مباراتهم ضد الخليج، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما غرمت رئيس النصر صفوان بن سليمان السويكت بعد قيامه بنشر تصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة، وذلك في تاريخ 6 - 8 - 2020، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك غرمت نادي النصر بعد نشره بيانا إعلاميا تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في تاريخ 6 - 8 - 2020، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 40,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكلاهما غير قابل للاستئناف.

وغرمت نادي نجران وذلك بعد حصول (6) ستة لاعبين على إنذارات أثناء مباراتهم ضد القادسية، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار غير قابل للاستئناف.