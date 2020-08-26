الباطن يستضيف الأنصار اليوم

يلتقي الباطن اليوم (الأربعاء) ضيفه الأنصار في مواجهة ضمن مباريات الجولة 33 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.



ويسعى السماوي لتحقيق الانتصار ومواصلة مشواره والتمسك بصدارة الدوري وزيادة رصيده النقطي إلى 66 نقطة،.



وكان فريق الباطن قد فاز في المواجهة السابقة على حطين بهدف دون مقابل لينفرد بصدارة الدوري، واليوم يطمح بمواصلة المشوار نحو الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدوري الممتاز.



واختتم الفريق تحضيراته الأخيرة للمواجهة بإجراء تدريبه الأخير يوم أمس (الثلاثاء) على ملعب النادي الرئيسي، حيث استقر البرتغالي خوسيه جاريدو على التشكيلة التي سيدخل بها المواجهة وطلب من اللاعبين تنفيذ الطريقة التي سيدخل بها مواجهة اليوم.