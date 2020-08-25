اقترب الهلال من استعادة لقب دوري المحترفين بفوزه على ضيفه الفيصلي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن لقاءات الجولة 27.ووصل الزعيم للنقطة 63 محتفظاً بصدارة الترتيب وبفارق النقاط الست عن أقرب منافسيه النصر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 42 في المركز الخامس.سجل هدفي الهلال بافيتيمبي غوميز (د: 82)، وعمر خربين (د: 90+6).وفي مباراة أخرى، واصل فريق الوحدة انتفاضته نحو تحقيق حلمه الآسيوي بعد أن قلب تأخره أمام التعاون بهدف لفوز بهدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.تقدم التعاون أولاً عن طريق سيدريك اميسي (د:7)، ومن ثم أحرز الوحدة هدفين عن طريق كل من: لويس غوستافو (د: 15)، ويوسف نياكاتي (د: 25)، وبهذه النتيجة يقترب الوحدة من تحقيق حلمه الآسيوي حيث وصل للنقطة 46 في المركز الرابع متساوياً مع الأهلي، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 32 وبات من المهددين بالهبوط، إذ الفارق بينه وبين مراكز الهبوط 4 نقاط فقط.وفي مواجهة أخرى، ضمن ذات الجولة، تمسك فريق ضمك بحظوظه في البقاء بدوري الكبار بعد أن أطاح بضيفه الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.أحرز هدفي ضمك محترفه ايميليو زيلايا (من ركلة جزاء 24، 38)، فيما جاء هدف الأهلي عن طريق عمر السومة (د: 60)، وشهد اللقاء حصول لاعب الأهلي محمد خبراني على بطاقة حمراء في الدقيقة 75، وبهذه النتيجة وصل ضمك للمركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 46 نقطة وفي المركز الثالث.وفي ختام مباريات الجولة، كتب النصر الفصل الأخير لمشوار العدالة في دوري المحترفين، بعد أن اكتسحه بخماسية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز.واستهل الضيف اللقاء بهدف السبق عن طريق كارلوس اندريا (د:13)، قبل أن يرد صاحب الأرض سريعا عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د:14)، ويتقدم بالهدف الثاني عبر محترفه جوليانو (د:17).وشهدت الدقيقة (22) بطاقة حمراء للاعب العدالة خالد الدبيسي ما مكن النصر من فرض سيطرته المطلقة مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه، إذ سرعان ما سجل الهدف الثالث بواسطة أحمد موسى (د:28) ليعاود جوليانو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (د:43)، ومع مطلع الشوط الثاني سجل حمد الله الهدف الخامس لفريقه (د:49)، ليواصل العالمي ضغطه الهجومي حيث تكفلت العارضة والقائمة برد 4 كرات محققة للتسجيل بخلاف تألق حارس العدالة في صد أكثر من كرة خطرة، قبل أن ينجح عبدالعزيز الدوسري في إضافة الهدف السادس في الوقت بدل الضائع حينما تابع كرة حمدالله التي ارتطمت في العارضة وتهيأت على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية في الشباك.ورفع النصر رصيده إلى 57 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة ليعلن نفسه أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى.